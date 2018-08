Valverde fluit Messi terug: 'Alle competities even belangrijk'

,,We vechten altijd voor de Champions League. Dat hebben we vorig jaar gedaan en zullen we altijd blijven doen. De beste manier om de Champions League te winnen is ook kampioen worden in La Liga, want dat betekent dat je het hele jaar door probeert de beste te zijn. Dat maakt het makkelijker om je doelen te halen.''

Barcelona pakte afgelopen seizoen in eigen land de 'dubbel' (landstitel en beker), maar werd in de kwartfinale van de Champions League op onthutsende wijze uitgeschakeld door AS Roma. Aartsrivaal Real Madrid pakte voor het derde jaar op rij de Europese hoofdprijs. Messi, na het vertrek van Andrés Iniesta de eerste aanvoerder van Barcelona, beloofde de fans deze week dat hij er alles aan gaat doen om zijn club weer de Champions League te bezorgen.