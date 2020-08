Valse start voor Vlap en Luckassen met Anderlecht in Mechelen

Anderlecht kwam in de 64ste minuut op voorsprong via Jérémy Doku, nadat de achttienjarige aanvaller uit Antwerpen de Nederlandse verdediger Lucas Bijker simpel voorbijging en de bal met links in de verre hoek schoof. Negen minuten later werd het 0-2 voor Anderlecht door een eigen goal van Mechelen-verdediger Rocky Bushiri.



Anderlecht leek daarmee af te koersen op een zege en de koppositie in de Jupiler Pro League, maar de 37-jarige Igor de Camargo maakte in de 83ste minuut de aansluitingstreffer en twee minuten later tekende Jordi Vanlerberghe al voor de gelijkmaker: 2-2. In de blessuretijd was Anderlecht nog wel dicht bij de zege. Michel Vlap zag een schot gekeerd worden en een uit de resulterende hoekschop kopte Derrick Luckassen zelfs nog op de lat. De beide Nederlanders deden de hele wedstrijd mee bij Anderlecht, waar Vincent Kompany (geen trainer meer) nog niet fit is.