Valencia voor het eerst in elf jaar naar finale Copa del Rey

Cabellero steunt collega Kepa: ‘Zijn naar elkaar toege­groeid’

28 februari Willy Caballero steunt zijn collega-doelman Kepa Arrizabalaga om op goede wijze terug te keren in het doel van Chelsea. De Spanjaard was afgelopen woensdag in het gewonnen duel met Chelsea gepasseerd, nadat hij enkele dagen eerder in de finale van de League Cup tegen Manchester City weigerde te wisselen toen coach Maurizio Sarri hem daarom vroeg.