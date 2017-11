Valencia en FC Barcelona blijven ongeslagen na spraakmakende topper

Bal over de lijn niet geconstateerd

FC Barcelona was in de eerste helft de betere partij in een kolkend Mestalla, dat voor het eerst in lange tijd weer tot de laatste stoel was uitverkocht. Na een halfuur leek FC Barcelona ook op voorsprong te komen, nadat de Braziliaanse Valencia-doelman Neto een schot van Lionel Messi niet goed kon keren. De bal ging onder hem door en vervolgens zeker twintig centimeter over de doellijn, maar scheidsrechter Ignacio Iglesias Villanueva en zijn assistent waren niet scherp en kenden de treffer niet toe. Dit tot grote woede van Messi en zijn ploeggenoten, zeker omdat Valencia in de tegenaanval bijna zelf de 1-0 maakte. Spits Simone Zaza schoot echter een metertje naast. In de eerste helft kreeg ook Andrés Iniesta nog een schotkans, na een sublieme combinatie met Messi. Deze keer zat Neto wel goed achter de bal en dus bleef het in de eerste helft 0-0.