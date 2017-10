Valencia blijft in spoor van Barça

Southampton klopt West Brom dankzij fraaie slalom

20:38 Virgil van Dijk heeft met Southampton op het nippertje drie punten gepakt in de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion. De Marokkaanse invaller Sofiane Boufal maakte vijf minuten voor tijd het enige doelpunt: 1-0. Boufal was kort daarvoor in het veld gekomen voor Dusan Tadic.