Valencia blijft heerlijk meedraaien bovenin La Liga

Hasselbaink: Ik zou heel graag in Nederland willen werken

15:55 Jimmy Floyd Hassselbaink is sinds twee maanden weer terug in Engeland. Hij traint League One-club Northampton Town, dat na zestien duels op de 21ste plaats staat. In een reportage op Ziggo Sport laat Hasselbaink weten graag nog eens in Nederland te werken.