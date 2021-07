Vader van Engelse verdediger Maguire raakte gewond bij ongeregeldheden voor EK-finale

De sfeer rond Wembley was zondagavond voor de aftrap van Engeland - Italië zeer onrustig. Tientallen fans probeerden in Londen via enkele dranghekken toch toegang te verkrijgen tot afgesloten ruimtes buiten de voetbalarena. Ze wilden het stadion binnendringen zonder geldige tickets. Volgens de UEFA is dat niet gelukt. De politie maakte later wel bekend dat er 49 mensen werden opgepakt en dat 19 agenten gewond raakten.

Behalve zijn vader, liep ook de manager van Maguire averij op. ,,Mijn vader had vooral moeite met ademen, door zijn gebroken ribben. Maar hij is niet het type dat daar veel ophef over maakt. He got on with it. Hopelijk worden hier nu lessen uit getrokken. Mijn vader zal me altijd steunen, maar in de toekomst zal hij ongetwijfeld meer oog hebben voor de omstandigheden. Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten hebben, want de schade had nog veel erger kunnen zijn. Gelukkig zijn mijn kinderen niet naar het stadion gekomen...”