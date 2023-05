Met video Gigantisch volksfeest barst los na eerste landstitel voor Napoli in 33 jaar: ‘We voelden het verlangen van de hele stad’

Napoli is voor de derde keer kampioen van Italië geworden. Na de landstitels in 1987 en 1990 met Diego Maradona werd de ploeg van Luciano Spalletti dit seizoen kampioen aan de hand van sterspelers Khvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits maakte zijn 22ste goal in de Serie A en die 1-1 tegen Udinese zal voor een dagenlang volksfeest in Napels gaan zorgen.