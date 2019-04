Vader FC Köln-trainer krijgt hartaanval tijdens wedstrijd

Feiten en cijfers Juventus niet in alles groter dan Ajax

9 april Terwijl Ajax afgelopen zomer het transferrecord voor Daley Blind (20,5 miljoen) brak, deed Juventus dat voor Cristiano Ronaldo (117 miljoen). Hoe enorm dat verschil in transfersom ook is, afgezet tegen Ajax is de Italiaanse grootmacht niet in alles de grootste.