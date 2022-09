Usain Bolt: ‘Door Erik ten Hag is het weer leuk om voor Manchester United te zijn’

Er is geen dag in het leven van sprintlegende Usain Bolt dat hij niet aan voetbalclub Manchester United denkt. Tijdens een kort bezoek aan Nederland spreekt hij hoopvol over de toekomst van de door Erik Ten Hag gecoachte club. ,,Als hij de spelers zou krijgen die hij wilde, wist ik dat hij voor succes zou gaan zorgen.”

Het waren zware jaren voor de hartstochtelijke voetbalfan Usain Bolt. Supporter van een topclub in verval. Hoe zwaar het nu is? ,,Niet meer zo zwaar”, zegt de drie dagen in Nederland aanwezige Jamaicaan, hardop lachend. ,,En dat komt door de coach. Door Erik ten Hag is het weer leuk om voor United te zijn. Als hij de spelers zou krijgen die hij wilde, wist ik dat hij voor succes zou gaan zorgen. En ze hebben nu zelfs een aantal oude bekenden van hem gehaald, een paar van Ajax en spelers die hij al goed kende. Het team ziet er best goed uit.”

Met spelers als Antony, Martínez en Malacia bezet Manchester United na een moeilijke, turbulente start inmiddels de vijfde plaats in de Premier League. ,,Hij is een goede coach. Dat heeft hij hier in Nederland al bewezen. Alsnog gaat het een moeilijk seizoen worden, ook door de WK dit najaar en alle wedstrijden die elkaar zo snel opvolgen. Maar ik denk dat we dit seizoen in de top vier eindigen en volgend jaar mee kunnen doen om de titel. Ik ben gewoon blij dat we in elk geval weer winnen.”

Volledig scherm Usain Bolt als speler van de Central Coast Mariners. © EPA

Bolt flirtte tijdens zijn sportcarrière vaak met het voetbal. Na zijn loopbaan trainde de achtvoudig olympisch kampioen enige tijd mee bij Central Coast Mariners, maar tot een contract bij de Australische club kwam het uiteindelijk niet. De liefde voor het voetbal en Manchester United kreeg er geen knauw door. En sinds kort heeft hij er met Ten Hag aan het roer dus ook weer meer vertrouwen in.

,,Ik zie de verbetering in het spel. Hij had enige tijd nodig om tot zijn beste elf te komen. De eerste wedstrijden verloren we, maar hij heeft de puzzel gelegd wie hij moet opstellen. En deze jongens laten zien dat ze er klaar voor zijn. Ik maak mij wel nog zorgen over het ‘B-team’. Want er zijn zoveel wedstrijden dat je ook die spelers nog hard nodig gaan hebben. Ik vind dat ze zich alleen moeten focussen op de Premier League en dan komt het goed.”