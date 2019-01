United blijft winnen onder Solskjaer, Arsenal uitgeschakeld in FA Cup

Sir Alex Ferguson, de legendarische manager die Solskjaer van 1996 tot 2007 onder zijn hoede had als speler, had liefst negentien wedstrijden nodig om tot acht overwinningen te komen als manager van Manchester United na zijn aanstelling in november 1986. Solskjaer is in eerste instantie aangesteld tot het einde van het seizoen, maar hoopt vurig dat hij ook volgend seizoen nog de baas zal zijn op Old Trafford. De Noor nam half december de taken over van José Mourinho. De Portugees kon vertrekken nadat zijn ploeg in de competitie met 3-1 had verloren van Liverpool en de achterstand op de koploper had zien oplopen naar negentien punten.