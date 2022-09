United-aanvoerder legt 'ruzie' met Tyrell Malacia uit en looft 'strenge' Erik ten Hag: 'Je moet zijn regels volgen’

Erik ten Hag maakt na een dramatisch start indruk bij Manchester United. De gevallen grootmacht is in de Premier League inmiddels opgerukt naar de vijfde plaats en dat is volgens middenvelder Bruno Fernandes voor een groot deel te danken aan de Nederlandse manager.

United begon het seizoen met nederlagen tegen Brighton en Brentford. Het deed Fernandes denken aan de laatste weken onder manager Ole Gunnar Solskjaer en de periode onder diens tijdelijke opvolger Ralf Rangnick.

,,Het was alsof we terug in de tijd gingen", zei de Portugees tegen The Athletic. ,,Je kon het echt voelen, bij de spelers, bij het publiek. Iedereen voelde dat het vertrouwen weer laag was. Iedereen was een beetje, niet bang, maar spelers hadden geen zin om de bal te hebben. Ik voelde echt alsof de spoken uit het verleden ons weer op kwamen jagen. Tegen Brentford voelde je echt de energie en het vertrouwen verdwijnen.”

Volledig scherm Erik Ten Hag (r) met Bruno Fernandes na de winst in een oefenewedstrijd op Liverpool in Bangkok. © AFP

Rangnick was volgens Fernandes een ,,goede manager met goede ideeën", maar het druk zetten van de Duitser ,,paste niet bij iedereen. Het vertrouwen bij iedereen was echt laag en de sfeer was niet goed.”

Na een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Liverpool begon het wat beter te lopen bij United en ook Southampton, Leicester en Arsenal werden verslagen. Met dank aan Ten Hag.

,,Ten eerste heeft hij een idee", aldus Fernandes over de oud-Ajacied. ,,Hij heeft een bepaalde stijl. Je moet zijn regels volgen. Daar is hij erg strikt in en daar hou ik wel van. Hij hamert op discipline en ik denk dat het daar in het verleden aan ontbrak. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan.”

Volledig scherm Bruno Fernandes © REUTERS

Volgens de Portugees heeft Ten Hag het vertrouwen teruggebracht bij United: ,,Dat is wat Pep Guardiola (Manchester City, red.) en Jurgen Klopp (Liverpool, red.) al jaren doen. Zij hebben stabiliteit en hebben een team kunnen bouwen. Dat is heel belangrijk geweest in hun jacht op prijzen.”

Tyrell Malacia Fernades leek het tijdens de wedstrijd met Leicester City aan de stok te hebben met Tyrell Malacia. De Portugees wilde desgevraagd best even uitleggen wat er gebeurde. Het ging over een moment waarop hij de bal niet kreeg van de oud-Feyenoorder, terwijl dat volgens hem wel had gemoeten. ,,Ik zei tegen hem 'Ty, doe je hoofd omhoog en kijk ook eens naar de andere kant'. Maar hij begreep me niet en werd boos. Na de wedstrijd ben ik naar hem toegegaan, heb mijn handen op zijn hoofd gelegd en uitgelegd dat als ik tegen hem praat, ik dat niet slecht bedoel en dat ik alleen maar wilde dat hij het spel verplaatste. Hij zei ‘sorry, ik was gewoon moe'. In de toekomst kan het best gebeuren dat hij een keer iets tegen mij schreeuwt en dat is prima.” Volledig scherm Tyrell Malacia © REUTERS

De eerste wedstrijd van United na de interlandbreak is de stadsderby met Manchester City op 2 oktober.