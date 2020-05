Unieke vierdubbele wissel Luhukay pakt catastrofaal uit

Het was de 61ste minuut bij Darmstadt tegen Sankt Pauli in de Tweede Bundesliga en langs de lijn stonden vier spelers van de bezoekers klaar om in te vallen. Onder hen ook Volendammer Henk Veerman.



Met deze unieke vierdubbele wissel probeerde trainer Jos Luhukay op bezoek bij de subtopper nog een ommekeer te bewerkstelligen, maar het liep averechts af. De middenmoter uit Hamburg stond al met 1-0 achter, maar verloor uiteindelijk afgetekend met 4-0.



Sinds de hervatting van de Duitse competities is het mogelijk om tijdens een wedstrijd in totaal vijf keer te wisselen. Vorige week was het nog niet voorgekomen dat een trainer vier nieuwe spelers tegelijk het veld instuurde. Luhukay deed dat nu dus wel. Later benutte de Nederlandse trainer ook zijn laatste wisselmogelijkheid, maar tevergeefs.