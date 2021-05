Uitzinnige De Vrij na kampioenschap met Inter klaar voor EK: ‘Deze titel is zó belangrijk’

Door Mikos Gouka



Hoe Internazionale de Scudetto veroverde, volgde Stefan de Vrij zondagmiddag rustig thuis in Milaan. Inter had op zaterdag gewonnen van Crotone en kon een dag later afwachten wat de concurrentie zou doen. ,,In de groepsapp van de spelers werd de wedstrijd tussen Sassuolo en concurrent Atalanta gevolgd’’, zegt De Vrij. ,,Toen het daar in 1-1 eindigde, was de Scudetto binnen. Ja, natuurlijk was dat mooi. Zelf spelen en dan na afloop de titel binnen hebben, dat is het ideale scenario, maar deze landstitel is zo belangrijk. Inter heeft lastige jaren gekend, dit is heel groot voor de club. Als je de titel binnenhaalt omdat de concurrentie niet wint op een dag dat je zelf niet hoeft te spelen, maakt dat niet minder mooi.’’