Uitschakeling Paris Saint-Germain leidt tot frustratie, schaamte, maar ook veel leedvermaak

Door Edwin Winkels



Tien jaar, vijf trainers en een veelvoud aan nieuwe spelers die bij elkaar ruim 1,3 miljard euro kostten. Goed voor zeven kampioenschappen van Frankrijk in dat decennium, meestal behaald met grote overmacht. Maar daar is het de 48-jarige Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Qatar Sports Investments, een investeringsorgaan van de overheid van de Arabische oliestaat, nooit om te doen geweest sinds hij in naam van die overheid in 2011 de leiding kocht en kreeg van Paris Saint-Germain. Lyon, Monaco, Marseille of Lille de baas zijn, dat is niet zo moeilijk met een forse buidel geld in een competitie die nooit tot de grootste van Europa heeft behoord.