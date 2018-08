Uitnodiging Brazilië zorgt voor week van uitersten voor Richarlison

Bondscoach Tite heeft de 21-jarige vleugelspits van Everton opgeroepen voor de komende oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en El Salvador. Richarlison vervangt spits Pedro van Fluminense, die zich met een knieblessure moest afmelden.



Richarlison beleeft zo een week van uitersten. De aanvaller van Everton misdroeg zich zaterdag tijdens de uitwedstrijd in de Premier League tegen Bournemouth (2-2). Richarlison gaf tegenstander Adam Smith kort voor rust een kopstoot en moest met rood van het veld. De Braziliaan had drie doelpunten gemaakt in de eerste twee competitieduels.



Everton betaalde deze zomer zo'n 50 miljoen euro om Richarlison over te nemen van Watford. Die Engelse club had Ajax een jaar geleden afgetroefd in de strijd om de handtekening van de Braziliaanse jeugdinternational.