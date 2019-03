Uitblinker Weghorst maakt zijn eerste hattrick in Bundesliga: ‘Besef het nog niet echt’

Van alle Nederlanders die ooit in de Bundesliga voetbalden, wisten alleen Roy Makaay en Arjen Robben in hun eerste seizoen de dubbele cijfers te halen. Makaay maakte 23 doelpunten voor Bayern München in het seizoen 2003-2004, Robben scoorde zestien keer voor Bayern in 2009-2010.

Weghorst hoorde vrijdag dat bondscoach Ronald Koeman hem niet nodig heeft voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden. De spits behoorde wel tot de voorselectie. Met Wolfsburg doet de oud-spits van AZ, Heracles en Emmen volop mee in de strijd om Europees voetbal. Fortuna Düsseldorf is met 31 punten een middenmoter.

Speciaal gevoel

,,Ik heb de bal laten ondertekenen door mijn medespelers. Ik heb ‘m veilig in de kleedkamer gelegd, hopelijk ligt hij er nog’', zei Weghorst in de catacomben van het stadion. ,,Dit was niet alleen mijn eerste hattrick voor Wolfsburg, maar zelfs de eerste uit mijn carrière. Dat geeft een speciaal gevoel. We kwamen na rust heel erg goed uit de kleedkamer, met veel druk naar voren. Waarschijnlijk verrasten we Düsseldorf daar een beetje mee.’'