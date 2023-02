Uitblinker André Onana over scheldkanonnade aan adres Edin Dzeko: ‘Soms heb je een discussie’

Real Madrid rouwt om dood clubicoon en erevoorzit­ter Amancio

Real Madrid is in rouw om het overlijden van Amancio Amaro Varela, een boegbeeld van de club uit het verleden. De buitenspeler is 83 jaar geworden. Hij kwam veertien seizoenen uit voor de Spaanse topclub, tussen 1962 en 1976. Hij won in die periode een Europacup I, negen landstitels en drie keer de Spaanse beker.