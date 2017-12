UEFA zwijgt nog over Moetko

,,Dit onderwerp stond niet op de agenda'', antwoordde voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond toen hem naar Moetko werd gevraagd. ,,Het oordeel van het IOC is nog zo vers dat het moeilijk is om ook nu al stelling te nemen. Wat betreft doping ben ik wel voorstander van een zerotolerancebeleid.''

Veel mensen vragen zich af of het nog wel geloofwaardig is dat Moetko door het IOC geschorst is maar wel het organisatiecomité van het WK-voetbal mag leiden. De FIFA staat voorlopig achter de vicepremier van Rusland. Alexej Sorokin, lid van de FIFA uit Rusland, ziet ook geen problemen. ,,Dit is in het voetbal helemaal geen thema en dat was het hier ook niet'', zei hij na een vergadering van het uitvoerend comité van de UEFA.