‘UEFA wil huidige ranglijsten respecteren, AZ mag zich opmaken voor voorronde CL’

Als de voetbalcompetitie in een land niet kan worden afgemaakt moet de nationale bond op grond van de meest actuele ranglijst beslissen wie in de Champions League en de Europa League mogen spelen. Dat heeft de UEFA volgens diverse internationale media vandaag besloten.

Voor Nederland zou dat betekenen dat Ajax zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League als de nummer 1 rechtstreeks wordt toegelaten. Dat is nog niet zeker. De nummer 1 van Nederland kwalificeert zich alleen rechtstreeks voor de groepsfase als de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich ook in eigen land weer voor de koningsklasse van het clubvoetbal weet te plaatsen.

Het is nog niet bekend of en zo ja hoe de Champions League en de Europa League dit seizoen worden hervat. Mogelijk gebeurt dat, in aangepaste vorm, nog in augustus. AZ zou als nummer twee van de ranglijst van de eredivisie instromen in de tweede voorronde van de Champions League.

Europa League

Drie clubs mogen Nederland volgend seizoen in de (voorronde) van de Europa League vertegenwoordigen. Normaal gesproken twee op basis van de ranglijst, dat zouden dan PSV en Feyenoord zijn, en één op basis van de bekerfinale. Daarin had FC Utrecht tegen Feyenoord moeten voetballen, maar dat gaat uiteraard ook niet meer gebeuren.



Op de ranglijst is Willem II de derde die in aanmerking zou kunnen komen. De Tilburgers staan als nummer 5 drie punten voor op FC Utrecht, dat echter een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Punten-per-wedstrijd-systeem

Volgens The Times vindt de UEFA tot de Europese plekken verdeeld moeten worden aan de hand van een punten-per-wedstrijd-systeem gericht op het huidige seizoen. Daarmee zou je scheve programma’s, zoals in de eredivisie, kunnen rechttrekken, al zou dat in Nederland geen consequenties hebben. Willem II zou aan de hand daarvan FC Utrecht voorblijven in de strijd om de vijfde plek. De UEFA doet geen uitspraken over de regelingen voor promotie en degradatie: dat is aan de nationale voetbalbonden.