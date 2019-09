UEFA schenkt 600.000 bomen aan EK-steden

Alle goals op video De Ligt met Juventus naar koppositie in Italië

23:27 Juventus heeft voor het eerst dit seizoen de koppositie weer ingenomen in de Serie A. De Italiaanse kampioen won met moeite bij Brescia (1-2) en wipte in elk geval voor een etmaal over Inter heen. Internazionale kan woensdag terugkeren op de eerste plaats met een positief resultaat thuis tegen Lazio.