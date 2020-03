UEFA richt werkgroep op voor coronavirus, maar waakt voor paniek

Die werkgroep houdt zich onder meer bezig met scenario's bij het noodgedwongen afgelasten van wedstrijden of toernooien, aldus secretaris-generaal Theodore Theodoridis vandaag tijdens het jaarlijkse congres van de UEFA, dit jaar gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam.



Gianni Infantino, voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, zei over het coronavirus: ,,Het is belangrijke om met instanties en autoriteiten samen te werken, maar we moeten niet in paniek raken.”