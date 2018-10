UEFA onderzoekt veiligheid AEK-stadion

Voormalig wereldkam­pi­oen Iaquinta twee jaar de cel in voor verboden wapenbezit

16:43 Vincenzo Iaquinta veroverde in 2006 met Italië de wereldtitel in Duitsland, maar moet nu voor twee jaar de cel in voor verboden wapenbezit. Justitie vond dat de oud-spits ook veroordeeld moest worden voor banden met de ‘Ndrangheta, een maffiaclan in Italië, maar daarin ging de rechter niet mee. Dat had Iaquinta zes jaar cel kunnen opleveren.