UEFA onderzoekt fraude bij Manchester City

Opnieuw terugslag Robben bij herstel van blessure

14:06 De vreugde over de terugkeer van Arjen Robben bij Bayern München is van korte duur. Een dag nadat de oud-international de groepstraining had hervat, is hij toch weer geblesseerd uitgevallen. Robben heeft last van een pijnlijke kuit, zei trainer Niko Kovac vandaag.