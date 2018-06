UEFA legt Galatasaray boete op van 6 miljoen

De UEFA en Galatasaray hebben nu afspraken gemaakt over een nieuw herstelplan. In 2019 mag de Turkse club maximaal nog 20 miljoen euro verlies lijden, tegen 10 miljoen in 2020. Indien niet wordt voldaan aan deze eisen, dan dient Galatasaray een extra boete van 9 miljoen euro te betalen.



Fenerbahçe en Trabzonspor hebben volgens de UEFA gedeeltelijk voldaan aan de vastgestelde financiële doelen. Beide clubs zullen daardoor ook komend seizoen nog last hebben van restricties op onder meer transfergebied. Besiktas daarentegen is alle financiële afspraken met de UEFA over het afgelopen seizoen nagekomen.