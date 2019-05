UEFA handhaaft straf Montenegro na racisme

Van Gaal zet vraagte­kens bij Frenkie de Jong en Barcelona

19:28 Luca Toni haalde in 2011 flink uit naar Louis van Gaal, die volgens hem in de kleedkamer van Bayern München zijn broek liet zakken ‘om aan te tonen dat hij de ballen had om iedere speler te wisselen, ongeacht naam en faam’. Vandaag legde Van Gaal in een interview met het Duitse tijdschrift 11Freunde zijn opmerkelijke actie uit.