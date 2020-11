UEFA geeft Makkelie topduel in Nations League

Makkelie fluit Bayern München in Champions League

2 november Scheidsrechter Danny Makkelie heeft dinsdag in Oostenrijk de leiding over het duel in de Champions League tussen Red Bull Salzburg en Bayern München. Vorige week floot de 37-jarige Makkelie al de wedstrijd Juventus - FC Barcelona. De ploeg van trainer Ronald Koeman zegevierde toen in Turijn met 2-0.