UEFA bevestigt komst van derde Europese clubtoernooi

Video Gemakzuch­tig Barça zonder moeite langs Villarreal

21:22 FC Barcelona is zonder diep te gaan drie punten rijker in La Liga. In Camp Nou was de thuisploeg, zonder groots te spelen, simpelweg te sterk voor het dolende Villarreal: 2-0. Het hoogtepunt van het duel was de fijne treffer van Barça-talent Carles Aleña.