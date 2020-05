UEFA-baas: Voetbal met supporters zal er snel weer zijn

Hij wil het coronavirus, dat ook het voetbal wereldwijd heeft lamgelegd, zeker niet onderschatten, maar ziet lichtpunten. ..Dit is een ernstige situatie, maar we zien een dalende trend en we zijn voorzichtiger geworden. We weten nu meer over het virus en ik ben sowieso een optimistisch persoon. Dit is een nieuwe ervaring en als we eenmaal van dat verdomde virus verlost zijn, zullen de dingen normaliseren", aldus Ceferin.



,,Voetbal veranderde niet na de Tweede Wereldoorlog, en evenmin na de Eerste Wereldoorlog, en het zal ook niet veranderen door dit virus", vervolgt Ceferin, die wel bekent slapeloze nachten te hebben van de vele problemen waarmee het voetbal in Europa door het virus moet zien af te rekenen. Het is nog altijd onduidelijk of competities in Engeland, Spanje en Italië kunnen worden hervat en hoe de speelkalender er precies komt uit te zien. ,,Er zijn zoveel vraagstukken en we zullen vele miljoenen euro's verliezen, dan is het wel eens moeilijk in slaap te vallen."