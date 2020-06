UEFA-baas prijst voetballers die afstand nemen van racisme

,,We weten dat de kracht van voetbal enorm is, dus we moeten die gebruiken voor goede berichten”, zei Ceferin die ook heeft nagedacht over de pogingen van de UEFA om racisme aan te pakken. ,,Waarschijnlijk waren de campagnes die we hebben gevoerd onvoldoende”, concludeerde hij. ,,We hebben ons best gedaan, maar ik denk dat we naar het volgende niveau moeten gaan. We weten dat de situatie ernstig is en dat het elke dag serieuzer wordt.”



In Nederland namen de internationals Memphis Depay en Denzel Dumfries deel aan demonstraties tegen racisme.