Twee leden technische staf Barça positief getest

Bundesliga Bosz laat met Leverkusen koppositie liggen, Becker belangrijk voor Union Berlin

2 januari Bayer Leverkusen is er zaterdag niet in geslaagd om de koppositie over te nemen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz verloor bij Eintracht Frankfurt nipt met 2-1. Bij Union Berlin was Sheraldo Becker van grote waarde voor zijn ploeg.