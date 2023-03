Twee goals van invaller Cyriel Dessers niet genoeg: ‘De manier waarop het eindigde...’

Cremonese keek halverwege de wedstrijd tegen een achterstand aan. Dessers werd gebracht om het tij te doen keren en dat ging alleraardigst. De Belg was twee keer trefzeker, maar zag zijn ploeg vervolgens alsnog zonder punten huiswaarts keren. De nummer negentien uit de Serie A incasseerde laat in de blessuretijd nog een tegengoal en verloor zodoende met 3-2.

Dessers baalt als een stekker

Voor Dessers waren zijn twee doelpunten een persoonlijk succesje, aangezien hij niet onomstreden is bij de Italiaanse laagvlieger. Voorafgaand aan het bezoek aan Sassuolo stond de spits pas op drie doelpunten. Ondanks zijn goals overheerst de teleurstelling bij Dessers. ,,Dit resultaat doet pijn. In de tweede helft deden we het geweldig, met z’n allen, ook met de fans die belangrijk waren, maar de manier waarop het eindigde... Deze nederlaag is erg pijnlijk.”

Dessers raakte enkele weken geblesseerd. De afgelopen twee wedstrijden zat hij wel weer bij de selectie, maar kreeg hij geen minuten van de trainer. ,,Dat was niet makkelijk voor me. Maar nu train ik goed, ik heb een goed gevoel en als ik weer meer minuten ga maken, kan ik mijn werk weer zo goed mogelijk doen. Ik ben vandaag blij met de twee doelpunten, maar ik kan niet helemaal tevreden zijn, want we wilden winnen.”

Volledig scherm Cyriel Dessers scoort de 2-2 goal tegen Sassuolo. © ANP / EPA

Geen geluk voor Cremonese

Waar het Cremonese aan ontbrak? ,,Ik denk ook een beetje geluk. We hebben het geweldig gedaan, we zijn op de goede weg. We moeten zo doorgaan en dan komen de resultaten vanzelf", aldus Dessers, die zijn doelpunten met de meegereisde fans vierde. ,,Het was prachtig, de hele wedstrijd heb ik alleen onze fans gehoord. Het was prachtig. Het doet daarom pijn om hier niet te winnen.”

Trainer Davide Ballardini stelde zich tevreden met de invalbeurt van zijn aanvalsleider. ,,Hij was heel goed, hij viel goed. Zijn opdracht is om altijd op deze manier te spelen: doortastend, vastberaden en dan beslissend", aldus de oefenmeester.

