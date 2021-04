Twee goals Kane niet genoeg voor zege Spurs bij Newcastle

Tottenham, waar geen plek was voor Steven Bergwijn in de wedstrijdselectie, kwam in de 28ste minuut op achterstand door een goal van Joelinton. Binnen vijf minuten leek Harry Kane echter orde op zaken te stellen door twee keer te scoren. Kort nadat de Spurs-spits, die met 162 goals Jermain Defoe heeft geëvenaard op de achtste plek van de topschutterslijst aller tijden, met een schot op de paal dicht bij zijn derde treffer van de wedstrijd was geweest, schoot invaller Joe Willock aan de andere kant de gelijkmaker binnen.