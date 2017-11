Twee duels schorsing voor Niasse na schwalbe

Niasse versierde al vroeg in de wedstrijd een strafschop. Op tv-beelden was te zien dat de spits zich had laten vallen, zonder dat hij werd geraakt door een tegenstander. Niasse kreeg daarop te maken met een nieuw arbitragepanel in Engeland, dat bij misleiding van de scheidsrechter in actie komt. Dit panel, dat afgelopen zomer werd opgericht, bestaat uit een oud-scheidsrechter, oud-trainer en oud-speler. Zij oordeelden dinsdag unaniem dat Niasse straf verdient voor zijn fopduik en dienden een aanklacht tegen hem in.