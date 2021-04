Twaalf topclubs dreigen met Super League, maar de timing is geen toeval: ‘Pure hebzucht, het is een schande’

Samenvattingen Jarige Van de Beek belangrijk voor winnend United, Arsenal deelt tik uit aan Fulham

21:23 Manchester United heeft zondag moeizaam gewonnen van laagvlieger Burnley. Het duel op Old Trafford eindigde in 3-1 na een ruststand van 0-0. Mason Greenwood was de gevierde man bij de thuisclub. Het 19-jarige talent bracht de eerste twee treffers van zijn ploeg op zijn naam. Zijn tweede doelpunt viel in de 84ste minuut.