Turkse club vreest na aardbeving voor leven van ex-Vitesse-speler Christian Atsu

Voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu is mogelijk een van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije die al aan 1600 mensen het leven heeft gekost. De 31-jarige Ghanees, die tegenwoordig in de Süper Lig voor Hatayspor speelt, is vermist en zou volgens Turkse media onder het puin liggen.

Atsu maakte zondag in de Turkse competitie nog de winnende goal in de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa (1-0). Een dag later is iedereen bij de club uit het zuidoosten van Turkije - het gebied dat zwaar is getroffen door de aardbeving - in rouw. Verschillende spelers van Hatayspor konden worden gered, maar naar Atsu en sportief directeur Taner Savut zijn de reddingsteams nog op zoek.

Atsu speelde sinds dit seizoen bij de club uit Hatay. In het seizoen 2013-2014 speelde hij voor Vitesse, dat hem huurde van Chelsea.

Voormalig international Volkan Demirel is de trainer van Hatayspor. De oud-doelman heeft een emotionele oproep gedaan om zoveel mogelijk hulp te sturen naar het getroffen gebied.

Volledig scherm Christian Atsu (l) namens Vitesse in duel met PSV'er JI-Sung Park. © Pim Ras Fotografie

Wedstrijden afgelast

De Turkse voetbalbond heeft de wedstrijden van deze week in de nationale competities uitgesteld vanwege de aardbevingen. Maandag stonden drie duels in de hoogste afdeling op het programma, maar die gaan niet door. Ook op het tweede niveau is een wedstrijd afgelast.

Turkije werd in de nacht van zondag op maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8. Daarna volgden nog heel wat naschokken. In de loop van maandag vond opnieuw een zware beving plaats, met een kracht van 7.6. Het epicentrum ligt in de provincie Kahramanmaras.

Volledig scherm Luchtfoto van Hatay na de aardbeving. © Anadolu Agency via Getty Images

Onder meer Fenerbahçe, de nummer 2 van de Turkse Süper Lig, zou maandag in actie komen. De club van de in Arnhem geboren Turkse international Ferdi Kadioglu (ex-NEC) en de onlangs aangetrokken Jayden Oosterwolde zou tegen Konyaspor spelen. Fenerbahçe, een grote omnisportvereniging uit Istanbul, meldt via Twitter bijstand te verlenen bij de ‘nationale ramp’.

Ronde van Antalya

Ook de Ronde van Antalya gaat deze week niet door. De wielrenners zouden van donderdag tot en met zondag in de regio rond de stad Antalya koersen, maar de teams kregen maandag van de organisatie te horen dat de vierdaagse in het zuidwesten van Turkije is geschrapt.