Turkije bewust van underdogpositie in strijd om EK 2024

,,Natuurlijk heeft Duitsland meerdere keren bewezen dit heel goed te kunnen'', aldus Yardimci. ,,Maar bij een keuze voor Turkije worden nieuwe markten aangeboord en stappen andere mensen op de voorgrond. Ik weet zeker dat wij de aanzet gaan geven voor meer fans, meer sponsoren en meer plezier.'' ,,De kracht van Turkije is dat het twee werelddelen omvat, Europa en Azië. Dat biedt tal van nieuwe kansen'', aldus de official. ,,Het voetbal kijkt steeds verder dan de eigen grenzen. La Liga wil Spaanse wedstrijden in Amerika spelen, de UEFA onderzoekt de mogelijkheid van een finale van de Champions League in New York. Nu kan het EK de poort naar Azië openzetten.''

De evaluatiecommissie van de UEFA liet vorige week weten het 'bid' van beide landen goed te vinden, maar ziet in de Duitse kandidatuur meer voordelen. Wat Turkije betreft zijn er onder meer zorgen over de mensenrechten. Yardimci: ,,Buiten Turkije hebben veel mensen een negatieve perceptie van ons land. Maar de waarheid is dat we politiek zeer stabiel zijn. Ik denk ook niet dat het bij de verkiezing een rol speelt. De UEFA kijkt puur naar voetbalgerelateerde aspecten.''



De finale van de Champions League wordt in 2020 in Istanbul gespeeld. ,,Daaruit spreekt vertrouwen en waardering van de UEFA'', volgens Yardimci.