Tsjechische internationals uit voorzorg aan de kant

Vijfde CL op rij? Olympique Lyonnais Féminin, het meest dominante sportteam ter wereld

30 augustus Het vrouwenteam van Olympique Lyon kan zondagavond in San Sebastián voor de vijfde keer op rij de UEFA Women's Champions League winnen. Eigenlijk twijfelt bijna niemand eraan dat VfL Wolfsburg in de finale opnieuw verslagen zal worden, want geen team ter wereld was de afgelopen tien jaar zo dominant als OL Féminin.