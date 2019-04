Tsjechisch international (28) komt om het leven bij ongeval met spelersbus Alanyaspor

Sural, die gisteren niet in actie kwam, overleed in een ziekenhuis waar hij en zes ploeggenoten naartoe waren gebracht na het ongeval, zo meldt zijn club op Twitter. Zijn ploeggenoten konden na een kort bezoek hun reis vervolgen. Volgens Turkse media zou Alanyaspor-voorzitter Hasan Cavusoglu hebben gezegd dat de chauffeur van de bus in slaap was gevallen.



Sural speelde twee keer tegen Oranje: in de kwalificatieduels voor het EK van 2016, in 2014 in Praag en in 2015 in Amsterdam. In de Arena maakte hij tegen het Nederlands elftal zijn enige interlandgoal (3-2).