Troost-Ekong en Okoye met Nigeria door naar knock-outfase, Salah matchwinner bij Egypte

André Onana met Kameroen naar achtste finales, Ajax-huur­ling bezorgt Burkina Faso zege

Kameroen heeft bij de Afrika Cup in eigen land ook de tweede groepswedstrijd gewonnen. De thuisploeg, met doelman André Onana (Ajax) in de gelederen, versloeg Ethiopië in Yaoundé met 4-1. Bij Kaapverdië - Burkina Faso (0-1) was Hassane Bandé de grote man.

13 januari