Trond Sollied volgt training Lokeren uit auto

PSV mogelijk met compleet nieuwe ploeg tegen RKC

29 oktober De kans lijkt groot dat Mark van Bommel morgenavond in het bekerduel met RKC opnieuw besluit tot een groot aantal wijzigingen. Daarbij is het niet eens uitgesloten dat alle spelers in het Philips Stadion worden vervangen, zoals Van Bommel ook tegen Excelsior Maassluis al deed. De aftrap is om 18.30 uur.