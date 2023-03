Trio Wolfsburg naar laatste vier Champions League, Van de Donk en Egurrola uitgeschakeld na thriller

Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen hebben donderdag met VfL Wolfsburg de halve finales van de Champions League bereikt. Dat kunstje flikten ook Victoria Pelova en de geblesseerde Vivianne Miedema woensdag met Arsenal. In de halve finales staan zij tegenover elkaar, waardoor de finale in Eindhoven zeker Nederlandse inbreng heeft.

Het trio van Wolfsburg speelde voor eigen publiek gelijk tegen Paris Saint-Germain (1-1). Dat was voldoende na de zege in Frankrijk (0-1). Alexandra Popp opende de score voor de thuisploeg, waar Roord, Wilms en Janssen aan de aftrap verschenen. Kadidiatou Diani tekende in de 30ste minuut voor de gelijkmaker. Lieke Martens werd in de 54ste minuut gewisseld bij Paris Saint-Germain. Jackie Groenen is geblesseerd.

Titelhouder Olympique Lyon na penalty's uitgeschakeld

Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk hebben met hun club Olympique Lyon de halve finales van de Champions League misgelopen. De Franse club leek in Londen op weg naar de halve finale, maar een strafschop in de laatste minuut van de verlenging gooide het duel met Chelsea op z’n kop.

Egurrola en Van de Donk stonden beiden in de basis bij Lyon, maar speelden het duel niet uit. Egurrola werd in de tweede helft gewisseld, Van de Donk in de verlenging. Vanessa Gilles zorgde ervoor dat er nog een half uur langer gevoetbald werd door een kwartier voor tijd te scoren. In de 110de minuut maakte Sara Däbritz de 0-2, wat genoeg zou zijn voor de titelhouder na de 0-1 nederlaag een week eerder in eigen huis.

In de slotminuut van de verlenging maakte Vicki Becho een overtreding op Lauren James. Na ingrijpen van de VAR kreeg Chelsea een penalty, die onberispelijk door Maren Mjelde werd benut.

In de strafschoppenserie die direct volgde, misten James voor Chelsea en Wendie Renard en Lindsey Horan voor Olympique Lyon. Held van Chelsea was keepster Ann-Katrin Berger met twee safes.

Volledig scherm Daniëlle van de Donk probeert Niamh Charles met een tackle af te stoppen. © AFP

Pelova met Arsenal naar halve finales

Victoria Pelova verzekerde zich woensdag al met Arsenal ten koste van Bayern München van een plek in de halve finales. Barcelona schakelde AS Roma uit in de kwartfinales. De finale is op zaterdag 3 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Ajax en FC Twente namen namens Nederland deel, maar strandden al in de kwalificatierondes.