Trefzekere Van Dijk helpt Liverpool aan zakelijke zege op Wolves

Asensio mist finale WK voor clubs door dijbeen­bles­su­re

13:31 In de finale van het WK voor clubs, morgen tegen Al Ain in Abu Dhabi, kan trainer Santiago Solari van Real Madrid geen beroep doen op Marco Asensio. De 22-jarige buitenspeler moet door een dijbeenblessure aan de kant blijven. Hij viel afgelopen woensdag in de halve eindstrijd tegen Kashima Antlers (3-1) geblesseerd uit. Asensio stond als invaller voor Gareth Bale nog geen kwartier in het veld.