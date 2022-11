Treffer Becker vanaf de zijlijn niet genoeg voor Union, Frimpong geeft assist bij winnende Leverkusen

Bayer Leverkusen wist afgelopen zondag voor het eerst in een maand tijd weer eens een wedstrijd te winnen. Met ruime cijfers werd het veel hoger geklasseerde Union Berlin opzij gezet (5-0), mede dankzij een doelpunt van Mitchel Bakker. De linkshalf mocht ook tegen 1. FC Köln beginnen, hetzelfde gold voor landgenoot Jeremie Frimpong.

Met het Nederlandse duo in de basis, wist Leverkusen voor rust weinig te creëren. Het liet het initiatief aan Köln, dat Lukas Hradecky al vroeg aan het werk zette. De Tsjech keerde het schot van spits Sargis Adamyan, maar had na een halfuur spelen geen antwoord op de inzet van Benno Schmitz. De 1-0 ruststand in het RheinEnergieStadion was verdiend te noemen.

Bekijk hier de samenvatting.

Volledig scherm Jeremie Frimpong in duel met Jonas Hector. © AP

Na rust kwam de ploeg van Xabi Alonso beter voor de dag in de regioderby van Noordrijn-Westfalen, al kwam het aanvankelijke gevaar van Köln-aanvoerder Jonas Hector die de lat raakte van buiten het strafschopgebied. In de 65ste minuut viel dan toch de gelijkmaker toen Nadiem Amiri, hetzij met wat geluk, vanuit een vrije trap het net vond. De bal werd in de muur aangeraakt en verdween daarna achter Marvin Schwäbe. Niet veel later wist Leverkusen er ook nog 1-2 van te maken. Na een snelle uitbraak drong Frimpong de Keulense zestien binnen, om vervolgens af te leggen op de meegelopen Moussa Diaby. Voor leeg doel scoorde de Fransman de winnende.

Becker scoort vanaf de zijlijn

Later op de avond schotelden Union Berlin en FC Augsburg de toeschouwers in de hoofdstad een spectaculaire eerste helft voor. De thuisploeg kwam tot twee keer op voorsprong, maar net zo vaak kwam Augsburg weer langszij. In de zevende minuut had Sheraldo Becker op fraaie wijze voor de 1-0 getekend. Vanuit een lastige hoek, bijna op de zijlijn, vond de Surinaams international het doel dat keeper Rafal Gikiewicz voor leeg had achtergelaten. Na rust bleef het bij 2-2, waardoor Union na de oorwassing bij Bayer Leverkusen opnieuw punten verspeelde. Bayern München, dat een dag eerder probleemloos won, staat nu vier punten los bovenaan de Bundesliga.

Volledig scherm Sheraldo Becker scoort tegen FC Augsburg. © REUTERS

Dat had er ook alles mee te maken dat het Freiburg van Mark Flekken gelijktijdig onderuit ging in Leipzig: 3-1. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Flekken is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal en hoort vrijdag of hij mee mag naar het WK.

Eintracht Frankfurt rekende op eigen veld af met Hoffenheim (4-2) en wipte daarmee over Borussia Dortmund heen. Hekkensluiter Schalke 04 weet na bijna twee maanden en zeven opeenvolgende competitienederlagen ook weer wat winnen is. In de Veltins Arena werd FSV Mainz 05 met 1-0 verslagen.