Traoré duwt Koeman dieper in crisis

,,We veroorzaken al vroeg in de wedstrijd op een stomme manier een strafschop'', zei Koeman na afloop. ,,In de eerste helft speelden we niet goed. In de tweede helft ging het beter maar misten we geluk. Dat is de situatie waar we in zitten.''



Everton heeft na drie duels in Europa League niet alleen slechts één punt. In de competitie staat de club slechts zestiende en scoorde het in acht duels maar vijf keer. ,, We missen doelpunten'', zei Koeman, die spits Romelu Lukaku zag vertrekken naar Manchester United. ,,En we hebben niet echt een pure spits gehaald'', zei hij.



Koeman mocht wel voor zo'n 150 miljoen euro aan nieuwe spelers verwelkomen. ,,Maar sommige jongens moeten nog wennen'', weet Koeman. Dat geldt ook voor Davy Klaassen. ,,Hij speelde zonder vertrouwen. Daarom heb ik hem in de rust gewisseld. Ik wilde hem in bescherming nemen.''