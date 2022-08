Transfer Antony zorgt voor frustraties bij Alfred Schreuder, coach rekent voorlopig niet op Ihattaren

Schreuder had Antony graag behouden voor Ajax, na het vertrek van Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico, André Onana en Perr Schuurs. Maar de directie en de raad van commissarissen van de club uit Amsterdam stemden uiteindelijk toch in met een transfer.

Antony weigerde de afgelopen anderhalve week met de selectie van Ajax te trainen. ,,Dat vind ik raar. Daar is hij uiteindelijk ook op aangesproken”, zei Schreuder bij het programma Rondo van Ziggo. ,,Ik vind het niet goed dat binnen de organisatie van Ajax een dergelijke omgangsvorm mogelijk is. Het is zonde dat het gebeurt. Persoonlijk vind ik het gewoon slecht.”

,,Ik snap het als je een of twee dagen teleurgesteld bent, maar je bent ook een professional”, doelde Schreuder op het gegeven dat Ajax een bod van 80 miljoen en een bod van 90 miljoen op de Braziliaanse aanvaller heeft afgewezen. ,,Maar binnen een paar dagen heb je wel door wat er aan de hand is. Dan ga ik gewoon verder met de jongens die er wel bij zijn.”

Volledig scherm Antony. © Pro Shots / Toon Dompeling ,,Er zijn natuurlijk meerdere mensen die erover beslissen”, weet Schreuder. ,,Ik vind het gewoon slecht dat het gebeurt. Ik ben er ook boos over. Waar zijn we nu mee bezig? Dat frustreert je als trainer. Hij moet gewoon zijn ding doen. Ik sprak er met hem over en hoorde zijn kant van het verhaal. Je probeert het als trainer van je af te schuiven en verder te gaan met de jongens die je wel hebt. Maar mijn persoonlijke gevoel is dat het gewoon slecht is.”

Antony is inmiddels in Engeland gearriveerd om zijn overstap naar Manchester United af te ronden. De Braziliaan, die Ajax voor een transfersom van honderd miljoen euro gaat verlaten, werd vanavond gesignaleerd op het trainingscomplex in Carrington.

Volgens Engelse media ondergaat Antony vanavond al zijn medische keuring in Engeland. De buitenspeler zou al persoonlijk rond met de club van Erik ten Hag, die de aanvaller al vroeg tot topdoelwit bombardeerde. Ajax wees aanvankelijk een bod van tachtig miljoen euro af, maar Manchester United is bereid om de vraagprijs van honderd miljoen euro te naderen voor de international.

Antony wordt met afstand de duurste uitgaande transfer ooit in de eredivisie. Bovendien behoort hij binnenkort tot de duurste aankopen in de Premier League. De duurste aankoop ooit staat op naam van Manchester City, dat 117,5 miljoen euro betaalde aan Aston Villa voor Jack Grealish.

Schreuder verwacht voorlopig nog geen beroep te kunnen doen op Mohamed Ihattaren, die al weken niet bij de selectie van Ajax zit. ,,Er is niet veel over te zeggen. Het ligt bij de club en bij Mo, volgens mij is er deze week weer een gesprek.‘’ Schreuder denkt niet dat het realistisch is dat de middenvelder annex aanvaller wordt ingeschreven voor de Champions League.