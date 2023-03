Tranen, vuurwerk en totale gekte: uitzinnige Argentijnen onthalen superheld Lionel Messi en andere wereldkampioenen

Rick Karsdorp loopt Europees weerzien met Feyenoord mis na nieuwe knieopera­tie

Rick Karsdorp van AS Roma heeft een operatie ondergaan aan zijn linkerknie. Daarbij is volgens de Italiaanse club een scheur in de meniscus hersteld. De 28-jarige rechtsback staat voorlopig aan de kant en mist in ieder geval de duels met zijn oude club Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League.