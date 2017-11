Tranen met tuiten in Italiaanse kranten: 'Dit is de apocalypse'

Het is 'over en uit', schreef Gazzetta dello Sport in chocoladeletters op de voorpagina. Ook voor de Italiaanse sportkrant die het vooral moet hebben van de losse verkoop is het mislopen van het WK door viervoudig wereldkampioen Italië een hard gelag. ,,We moeten gaan nadenken over wat we kunnen doen in juni: een concert bezoeken, de bioscoop, een festival...Alles beter dan Zweden zien voetballen op het WK. Dat is te pijnlijk.''



Italië kwam, gisteravond in Milaan, niet verder dan 0-0 tegen de Zweden die thuis met 1-0 hadden gewonnen in de play-off om een WK-ticket. De term 'apocalypse' viel, het einde van de wereld. ,,We zijn niet bij jullie en jullie niet bij ons. Italië is niet op het WK, we moeten onze liefde op andere zaken richten'', schreef de Gazzetta in een commentaar vol dramatiek.