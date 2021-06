Tranen bij Sergio Ramos tijdens afscheidsspeech: ‘Het is onvermijdelijk’

,,Ik wil Real Madrid enorm bedanken. Ik draag jullie voor altijd bij me in mijn hart. Het is onvermijdelijk dat ik emotioneel word, ik had graag afscheid genomen in het stadion Santiago Bernabeu.” Zijn familieleden waren aanwezig bij de afscheidsceremonie op het hoofdkwartier van Real.

Real Madrid maakte woensdag bekend dat de verdediger, die in 2005 overkwam van Sevilla, afscheid neemt. Ramos kon met de clubleiding geen akkoord bereiken over contractverlenging. Hij poseerde tijdens de ceremonie met de 22 prijzen die hij in dienst van Real Madrid won, waaronder vier keer de Champions League. Ramos speelde 671 wedstrijden voor Real, waarin hij 101 doelpunten maakte. In de Champions League-finale van 2014 tegen stadgenoot Atlético Madrid kopte de verdediger in blessuretijd de 1-1 binnen, waarna Real in de verlenging met 4-1 won.