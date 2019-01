Trainer Nantes: ‘Ik hoop dat jongens hun glimlach zullen terugvinden’

Eerbeton aan SalaVahid Halilhodzic zat al honderden wedstrijden als trainer op de bank, maar nog nooit had de 66-jarige Bosniër het zo zwaar als gisteravond in Nantes. De thuiswedstrijd van zijn club tegen Saint-Etienne stond volledig in het teken van Emiliano Sala, de Argentijnse spits die al ruim een week vermist is.

Het vliegtuigje waarmee Sala van Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff zou vliegen, verdween vorige week maandag van de radar. Ondanks meerdere zoekpogingen is nog altijd geen spoor van de Argentijn gevonden.

,,Dit was de moeilijkste wedstrijd die ik ooit moest coachen,” zei Halilhodzic na de 1-1 tegen Saint-Etienne. Het was voor Nantes de eerste wedstrijd sinds Sala verdween. De Argentijn had dit seizoen twaalf doelpunten gemaakt in de Ligue 1 en verdiende daarmee een transfer naar Cardiff City. De 28-jarige aanvaller kwam echter nooit aan bij zijn nieuwe club.

De spelers van Nantes stapten woensdag het veld op gehuld in shirtjes met daarop de tekst ‘On t’aime Emi’ (we houden van je, Emiliano). De tegenstanders van Saint-Etienne hadden ‘Pray for Sala’ (bid voor Sala) op hun shirtje staan. Op Twitter paste Nantes de hashtag aan in #PlayForSala (speel voor Sala). Op de tribune vormden de fans met plastic doeken de Argentijnse vlag.

In de negende minuut, gelijk aan het rugnummer van Sala, legde de scheidsrechter de wedstrijd even stil. Iedereen op het veld en op de tribune klapte een minuut voor de Argentijn. Halilhodzic ging daarna huilend zitten. ,,Ik ben trots op mijn spelers en op de steun van het publiek. We zullen Emiliano nooit vergeten, hij is een uitzonderlijke jongen. Het leven gaat door, ik hoop dat de jongens hun glimlach zullen terugvinden,” aldus de trainer.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS